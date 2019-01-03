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Почему раненого ребёнка доставили частным самолётом из Магнитогорска в Москву?
3 января 2019, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Минздрав России отвечает журналистам, блогерам, язвительным анонимным каналам в запрещённом и успешно работающем Телеграмм - всем, кто не преминул пройтись по доставке в столицу ребёнка, извлечённого из-под завалов взорвавшегося жилого дома в Магнитогорске. По сути вопрос состоял из двух составляющих - почему на частном самолёте, и почему не в Челябинск или собственно Магнитогорск?
По первому вопросу повестки дня чиновники говорят не очень убедительно. Что частный Суперджет и летит быстрее, и стоит дешевле, и всё необходимое оборудование в него помещается. А вот огромные борты МЧС, конечно, это летающие госпитали, но гнать такой госпиталь - это просто какая-то показуха получается.
Что касается того, почему на местах не делают сложные операции, Минздрав отметает намёки на то, что помимо Москвы и Петербурга нигде нет ни оборудования современного, ни специалистов. Обосновывается такая переброска больного ребёнка тем, что он очень маленький, к нему приковано внимание всей страны, и его состояние особенно тяжёлое. А на местах, по мнению ведомства, есть и прекрасное оборудование, и прекрасные врачи, также успешно возрождается санитарная авиация. Дай то Бог. Очень хочется в это верить.
Но вот тогда может объяснит кто-нибудь, почему при такой прекрасной медицине нищеброды с ведущих телеканалов по смс собирают со старух деньги на лечение тяжёлобольных детей? Почему бывший министр экономики России Андрей Нечаев под Новый год просидел с отцом в больнице и отплевался и от частной и от государственной медицины? Почему частные самолёты не доставляют в Москву больных каждый день, а не только после резонансных событий? Таким почему набирается много. Потому очень хочется быть здоровыми и в таком состоянии хвалить российскую медицину.
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