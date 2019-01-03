К завтрашнему дню в Москве выпадет еще 5 сантиметров снега

К утру пятницы, 4 января, в Москве выпадет еще около 5 сантиметров снега. Соответствующие данные ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

С начала января в городе выпало уже около 8 сантиметров осадков. В настоящий момент коммунальные службы Москвы продолжают активно убирать снег с автомобильных дорог и пешеходных улиц, передает сегодня ТАСС.

В настоящий момент в работах по уборке снега участвуют не менее 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Подчеркивается, что сугробы убираются как механизированным способом, так и вручную. Кроме того, от гололеда обрабатывают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта и подходы к ним.