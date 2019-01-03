Депутат рекомендует ввести ограничение на количество питомцев в квартирах

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в четверг, 3 января, призвал ввести ограничение на количество домашних питомцев, которое можно содержать в жилых квартирах.

Петров обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву с соответствующим предложением. По его мнению, целесообразно было бы содержать в стандартной двухкомнатной квартире не более двух собак или трех кошек.