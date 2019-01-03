На Москву надвигается похолодание

Сегодня стало известно, что в конце текущей недели в Москву придет похолодание. Согласно последней информации синоптиков, с пятницы по воскресенье в столице постепенно будет понижаться температура.

Специалист центра погоды " Фобос " Михаил Леус отметил в четверг утром, 3 января, что в городе будет идти небольшой снег, а столбики термометров будут падать. Уже в субботу в Москве ожидается до 8 градусов мороза, а по области – до 9 градусов.

В воскресенье в небе появятся небольшие прояснения, а снег будет кратковременным. Температура воздуха днем опустится до минус 9 градусов, а по области этот показатель составит до минус 11 градусов.