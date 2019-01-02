Поток туристов из Китая в Крым за 2018 год вырос в 2,5 раза

Поток туристов из Китая в Крым за 2018 год вырос в два с половиной раза – до 4 тысяч человек, сообщил постпред РК при президенте России Георгий МУРАДОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, позитивные отклики со стороны отдыхающих из КНР быстро распространяются в этой стране благодаря соцсетям. Число китайцев, которые хотят посетить Крым, растет, подчеркнул он, поэтому на полуострове появляются компании, которые ориентированы именно на работу с ними.

«Китайский турист имеет свои особенности: он привык к тому, что соблюдаются приемлемые для него условия размещения, предлагается традиционная кухня, специально под его интересы разрабатывается отдельная туристическая программа, нет языковой проблемы», — цитирует постпреда «РИА Новости».

Для привлечения отдыхающих из КНР работает Информационно-культурный центр Китая, который открылся в Ялте в прошлом году.