Аренда квартир «на час» может таить подвох

В Москве и других крупных российских городах широко распространена такая услуга, как сдача частных квартир парам на час-другой для занятий любовью. В начале 2000-х на этом делали и несколько иной бизнес. Возможно, подобное происходит и сегодня.

Автор публикации, появившейся на страницах «СПИД-инфо», рассказал, как тайно наблюдал за любовными утехами на одной из сдаваемых для свиданий квартир. «Пип-шоу» организовали хозяева жилища. Они установили в спальне четыре мини-телекамеры с микрофонами и встроили в стену стекло, замаскированное под зеркало. За час подглядывания предприимчивые москвичи взяли с клиента сто долларов.