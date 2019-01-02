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Аренда квартир «на час» может таить подвох
2 января 2019, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве и других крупных российских городах широко распространена такая услуга, как сдача частных квартир парам на час-другой для занятий любовью. В начале 2000-х на этом делали и несколько иной бизнес. Возможно, подобное происходит и сегодня.
Автор публикации, появившейся на страницах «СПИД-инфо», рассказал, как тайно наблюдал за любовными утехами на одной из сдаваемых для свиданий квартир. «Пип-шоу» организовали хозяева жилища. Они установили в спальне четыре мини-телекамеры с микрофонами и встроили в стену стекло, замаскированное под зеркало. За час подглядывания предприимчивые москвичи взяли с клиента сто долларов.
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