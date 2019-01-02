Средства, конфискованные у коррупционеров, перечислят в Пенсионный фонд

С нового года вступил в силу закон, по которому деньги, конфискованные судом у коррупционеров, а также вырученные от продажи их имущества, будут направляться в Пенсионный фонд России. Россиянам в 2019 году поднимут пенсии

Ранее такие средства - как денежные, так и средства от реализации конфискованного имущества - уходили в федеральный бюджет. Теперь же они будут уходить в бюджет ПФР.

Согласно предварительным прогнозам, объем поступлений в 2019-2024 годах должен составить порядка 1.8 миллиарда рублей. Изменения необходимы в рамках проведения пенсионной реформы.

Напомним, как ранее сообщали АН, данный законопроект был инициирован группой депутатов Государственной думы от фракции "Единая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Неверовым.