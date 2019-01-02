Какие 5 признаков свидетельствуют, что у вас в роду были дворяне

Многие люди задумываются, кто же были их предки. Можно с помощью ученых-историков составить генеалогическое древо своей семьи и рода и узнать, бы ли среди ваших предков аристократы или землевладельцы.

В интернете назвали пять точных признаков того, что в вашем роду были дворяне. Многие люди даже не догадываются, что обладают признаками, подсказывающими их происхождение.

Так есть люди, отличающиеся невероятной белизной кожи. Бледная кожа считалась признаком благородного происхождения. Есть такое выражение - "голубая кровь". Это связано с тем, что у людей через светлую тонкую кожу проступают синие вены. Он "голубой крови" - говорят про человек аристократического происхождения.

Прямая осанка и тонкая шея - один из признаков того, что у человека в роду были дворяне. Девушек - дворянок с раннего детства приучали "держать спинку". Выпускниц Института благородных девиц можно было отличить по идеальной осанке.

Родители аристократы заботились об образовании своих отпрысков. В дома приходили преподаватели иностранных языков и музыки. Девушек учили играть на рояле. И по длинным тонким пальчиками можно было понять - это человек аристократического происхождения.

В дворянских семьях всегда был транспорт - кареты, запряженные лошадьми. Дворянки с детства имели возможность беречь свои ножки, не растаптывать свою ступню. Это крестьянки работали от зари до зари и за день проходили не один километр. Маленькая ступня всегда являлась характерным признаком аристократизма.

Если современная девушка носит обувь 35 размера, возможно, среди ее предков были дворяне.