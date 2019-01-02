В 2019 году ВВС России получат более ста самолетов и вертолетов

В новом году году Военно-воздушные силы ВКС России получат более ста самолетов и вертолетов. Таким образом, доля самого современного вооружения в ВВС страны будет доведена до 65 процентов.

В пресс-службе Минобороны России напомнили, что за 2018 год ВКС тоже получили более 100 единиц авиационной техники, в частности, бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ка-52, несколько модификаций вертолетов Ми-8 и некоторые другие аппараты.

Как отмечает ТАСС, в текущем году летчики ВКС будут заниматься не только боевой подготовкой, но также примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", конкурсе летного мастерства "Авиадартс-2019", форуме "Армия-2019" и прочих мероприятиях.