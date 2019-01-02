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Часть "синей ветки" московского метро не будет работать несколько дней
2 января 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 2 января, стало известно, что часть "синей ветки" Московского метрополитена не будет работать несколько дней. Уточняется, что на одном участке будет проводиться модернизация инфраструктуры.
Подчеркивается, что работы будут проводиться на участке от станции "Курская" до станции "Щелковская". Для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы, передает сегодня издание "Известия".
Согласно последней информации, станции метро "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", а также "Партизанская" откроются уже в воскресенье, 6 января. А в среду, 9 января, начнут работать "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".
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