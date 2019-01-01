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Украина празднует юбилей Бандеры
1 января 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине прошли торжества, посвящённые празднованию юбилея Степана Бандеры. Люди прошлись по улицам городов с факелами, чествуя лидера украинских националистов.
По всей Украине люди устроили шествия, приуроченные к 110-летию со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры, сообщает РИА Новости. В мероприятиях приняли участие различные радикально настроенные организации, а также обычные жители страны. Шествие в Киеве сопровождалось факельным маршем, а также по улицам прошлись аниматоры в костюмах снеговиков. Количество участников составило около 500 человек.
Не всем жителям страны такой праздник пришёлся по душе. Депутат Рады Семен Семенченко резко раскритиковал мероприятие. "Две трети "известных борцунов за Украину", приветствующих сегодня Степана Андреевича Бандеру с днем рождения, при его жизни были бы развешаны на первом же суку как предатели украинского народа", - высказал своё мнение о происходящем политик.
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