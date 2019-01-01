В России не осталось украинских избирательных участков

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все свои участки на территории России. Теперь граждане Украины, находящиеся на территории РФ, не смогут поучаствовать в выборе президента.

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о ликвидации всех участков для голосования на территории России, сообщает dnr-news.com. Закрыты оказались избирательные участки, находившиеся в посольстве Украины в Москве, в генконсульстве в Ростове-на-Дону, в генконсульстве в Санкт-Петербурге, в консульстве в Екатеринбурге и в консульстве в Новосибирске.

ЦИК Украины известил граждан незалежной, которые находятся на территории России, что в день голосования они смогут поучаствовать в выборе президента на избирательных участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.