В новый год с новыми ценами: в Москве подорожал проезд на электричках

Стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы и Московской области изменена с 1 января. Теперь стоимость поездки в пределах Москвы составила 36 рублей.

Чтобы проехать на электричке одну зону в пределах Москвы, жителям и гостям столицы придётся заплатить чуть больше. Тариф повысился на 2 рубля и с 1 января составил 36 рублей. Изменилась цена и на проезд в пределах Московской области. Здесь пассажиры пригородных электропоездов будут платить 23 рубля за одну зону.

В последний раз тарифы на проезд в московских электричках менялись летом 2017 года. Нынешнее изменение стоимости не превышает прирост инфляции за последние два с половиной года. Также в 2019 году больше не планируется пересмотра тарифов.