В первые дни нового года москвичей ждёт метель и гололедица

Жителей столицы в ближайшие пару дней ожидают метель, гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду. Такая ситуация продлится до середины завтрашнего дня.



ГУ МЧС России по Москве сообщает, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица. Автомобилистам рекомендуют не превышать скоростной режим и увеличить дистанцию, передаёт Москва24.



Специалисты рассказали, что первая неделя в новом году принесёт с собой снег и лёгкий морозец. По прогнозу также ожидается колебание атмосферного давления. Похолодания следует ждать только в конце недели.