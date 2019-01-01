Назван хоккеист, устроивший дебош в самолёте

Стало известно имя спортсмена, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на борту самолёта и ударил стюардессу. Им оказался известный российский хоккеист Олег Сапрыкин.

Как сообщает РИА ФАН, чемпион мира 2009 года уже покинул отдел полиции и сейчас летит домой в сопровождении жены. В полиции Сапрыкин оказался после того, как устроил дебош в бизнес-классе самолёта, следующего из Сочи в Москву.

37-летний Сапрыкин в полёте перебрал со спиртным, после чего ударил бортпроводницу, которая отказалась принести мужчине очередную порцию горячительного. Досталось от хоккеиста и его соседу, с которым спортсмен устроил драку. Самолёт был вынужден совершить посадку в аэропорту Воронежа, где сотрудники транспортной полиции сняли с рейса перебравшего хоккеиста. На Сапрыкина был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".