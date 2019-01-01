Чахлые фейерверки говорят об ухудшении благосостояния и уменьшении оптимизма

В жирные нефтяные годы Москва и регионы в новогоднюю ночь громыхали фейерверками и салютами. С ухудшением благосостояния и уменьшением оптимизма фейерверки стали всё дешевле и скромнее.



Крымский блогер Александр Горный провёл нерепрезентативные исследования, которые показали, что и в столице и в Крыму продавцы недовольны продажами хлопушек и салютов. Раньше один предновогодний день год кормил, а сейчас люди стали скромнее, покупают подешевле. Средний чек на этот вид продукции составил 80-300 рублей.



Ночная Москва тоже не удивила салютами. Они стали скромнее, чем в прошлом году, не говоря уж о годах раньше. Из чего блогер делает вывод, что мы просто прожрали жирные нефтяные годы, не перестраивали и не развивали экономику, а надеялись, что цена нефти дойдёт до 200 долларов за баррель. Вот поэтому теперь вместо фейерверков покупаем хлопушки. И никто не знает, что делать. И от этого у людей нет не только денег, но и оптимизма.



