В небо над столицей Крыма выпустили несколько тысяч фейерверков
1 января 2019, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
В первые 10 минут 2019 года в небо над столицей Крыма выпустили несколько тысяч фейерверков различной стоимости, пишут «Аргументы недели-Крым».
В социальных сетях отмечают, что новогодние фейерверки 2018 года были самыми многочисленными за последние годы.
«В среднем, каждую секунду раздавалось по три-пять взрывов. Я со смотровой площадки, сверху на город смотрел и считал», - написал симферополец.
Отметим, что накануне праздника МЧС предупреждало, что запуск пиротехники будет разрешен только в специально отведенных под эти цели местах, однако каждый швырял деньги в воздух где считал удобным.
О пожарах, связанных с паданием на землю недосгоревших в воздухе элементов пиротехники, пока ничего не сообщается.