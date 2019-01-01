В первые 10 минут 2019 года в небо над столицей Крыма выпустили несколько тысяч фейерверков различной стоимости, пишут «Аргументы недели-Крым».

В социальных сетях отмечают, что новогодние фейерверки 2018 года были самыми многочисленными за последние годы.

«В среднем, каждую секунду раздавалось по три-пять взрывов. Я со смотровой площадки, сверху на город смотрел и считал», - написал симферополец.

Отметим, что накануне праздника МЧС предупреждало, что запуск пиротехники будет разрешен только в специально отведенных под эти цели местах, однако каждый швырял деньги в воздух где считал удобным.

О пожарах, связанных с паданием на землю недосгоревших в воздухе элементов пиротехники, пока ничего не сообщается.