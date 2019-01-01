Обвинённый в шпионаже американец прилетел в Москву на свадьбу

Брат задержанного ФСБ гражданина США рассказал, что его обвинённый в проведении "шпионской акции" родственник делал в Москве. Оказывается, Пол Уилан прилетел в столицу России на свадьбу.



Задержанный в России из-за подозрений в шпионаже американец прилетел в Москву по приглашению знакомых. Здесь бывший солдат морской пехоты США должен был присутствовать на свадьбе его сослуживца и россиянки, но мероприятие Уилану посетить так и не удалось, сообщает РБК.

"Когда мы не смогли с ним связаться, мы были очень обеспокоены. Мы все еще волнуемся, однако по крайней мере мы знаем, что он жив", - рассказал брат задержанного Дэвид Уилан. Также он добавил, что семья Пола уверена в его невиновности.

Гражданин США был задержан 28 декабря "при проведении шпионской акции". В отношении Уилана заведено уголовное дело по статье "Шпионаж", в Госдепартамент США направлено соответствующее уведомление.