Родителям посоветовали провести праздники с детьми

На новый год детям необходим полноценный отдых, а также общение с родителями. Кружки и всевозможную внеурочную деятельность лучше отложить до окончания праздничных дней.



Проводить в праздники больше времени со своими детьми посоветовали родителям в департаменте образования, сообщает "Известия". Именно в первые дни нового года детям лучше провести время в кругу семьи, а не за учёбой, уверена зампредсеателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при московском департаменте образования Ольга Галузина. Она советует проводить свободное время в семейных прогулках, а также больше посещать разнообразные культурные мероприятия.



"Нас и так не бывает часто дома, мы имеем отпуск только в определенное время, поэтому время новогодних праздников должно быть потрачено на совместную деятельность членов семьи и ребенка" - считает Галузина.