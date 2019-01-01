С нового года отдыхать в России можно будет за счёт работодателя

С 2019 года работодатели смогут компенсировать своим работникам затраты на отдых в России. Закон был принят в апреле, но в силу вступил только с нового года.



Смысл нового закона заключается в том, чтобы снизить налоговые нагрузки на компании. Для этого расходы работодателя на отдых сотрудников в пределах России не будут учитываться при определении базы по налогу на прибыль, сообщает Российская газета.

При этом в законе прописано, что расходы компании на отдых одного работника не должны быть больше 50 тысяч рублей. И столько же фирма может выделить на каждого члена семьи работника, будь то муж, жена, родители либо дети до 18 лет (возраст ребёнка может доходить и до 24 лет, если он обучается по очной форме). Лимит в 50 тысяч выбран не просто так. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, средняя цена тура по России составляет 37-42 тысячи рублей.

Новый закон даёт работодателям право оплачивать путёвки работникам. Но важно помнить, что он никак не обязывает фирмы это делать. Здесь решение остаётся на усмотрение компании.