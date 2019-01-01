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Собянин поручил уволить директора парка Горького
1 января 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 января поручил департаменту культуры столицы уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького Марину Люльчик. В новогоднюю ночь в парке произошел инцидент с пострадавшими.
В первые минуты 1 января 2019 года в парке Горького обрушился деревянный мост, возведенный над катком. Люди упали с высоты несколько метров. Как сообщил Собянин, в больницах находятся 12 человек, - передает RT. Всем пострадавшим выплатят компенсацию до 500 тысяч рублей.
"Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое", — написал Собянин в Twitter. "Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку", - пояснил Собянин.
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