Собянин поручил уволить директора парка Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 января поручил департаменту культуры столицы уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького Марину Люльчик. В новогоднюю ночь в парке произошел инцидент с пострадавшими. Обрушение моста в парке Горького попало на видео

В первые минуты 1 января 2019 года в парке Горького обрушился деревянный мост, возведенный над катком. Люди упали с высоты несколько метров. Как сообщил Собянин, в больницах находятся 12 человек, - передает RT. Всем пострадавшим выплатят компенсацию до 500 тысяч рублей.

"Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое", — написал Собянин в Twitter. "Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку", - пояснил Собянин.