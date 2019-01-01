В Магнитогорске спасатели вытащили из-под завалов живого мальчика

В Магнитогорске несколько минут назад спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка. Малыш более суток пролежал под завалами после обрушения подъезда. По предварительным данным, спасен 11-месячный Ваня, который в списках МЧС значился как ребенок, оставшийся в квартире детской кроватке.

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О состоянии малыша на данный момент не известно, мальчика госпитализировали, сообщает znak.com. По словам очевидцев, специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло, поэтому, есть вероятность, что ребенок сильно не замерз.

Спасательная операция в Магнитогорске была приостановлена из-за угрозы обрушения дома. Сейчас возобновляется поисковая операция на завалах рухнувшего подъезда.

Инцидент в жилом доме произошел ранним утром в понедельник, 31 декабря. Обрушился подъезд дома на проспекте Карла Маркса. На данный момент известно о девяти жертвах. Нет информации о судьбе 35 человек.