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В Магнитогорске спасатели вытащили из-под завалов живого мальчика
1 января 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Магнитогорске несколько минут назад спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка. Малыш более суток пролежал под завалами после обрушения подъезда. По предварительным данным, спасен 11-месячный Ваня, который в списках МЧС значился как ребенок, оставшийся в квартире детской кроватке.
О состоянии малыша на данный момент не известно, мальчика госпитализировали, сообщает znak.com. По словам очевидцев, специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло, поэтому, есть вероятность, что ребенок сильно не замерз.
Спасательная операция в Магнитогорске была приостановлена из-за угрозы обрушения дома. Сейчас возобновляется поисковая операция на завалах рухнувшего подъезда.
Инцидент в жилом доме произошел ранним утром в понедельник, 31 декабря. Обрушился подъезд дома на проспекте Карла Маркса. На данный момент известно о девяти жертвах. Нет информации о судьбе 35 человек.
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