Православный священник, митрополит Рязанский и Михайловский Марк (в миру Сергей Головков) раскритиковал легендарный фильм "Ирония судьбы или С легким паром". По традиции эту кинокомедию Эльдара Рязанова телеканалы показывают перед Новым годом.

По мнению священнослужителя, картина пропагандирует ложные ценности, которые противоречат православным. Митрополит Марк раскритиковал ценности, заложенные в фильме. Он считает идею картины противоречащей христианским установкам.

Священнослужитель отметил, что главный герой картины, предавший свою невесту, обрел новую любовь.

Митрополит уверен, что идея кинокомедии наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.

По его словам, христианство призывает к постоянной работе над собой. "А в кино совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой", — пояснил свое мнение митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что эта оценка -личное мнение митрополита Рязанского Марка. "Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться", - написал Легойда в своем Telegram-канале. По его мнению, комедия Рязанова является "прекрасной и доброй новогодней сказкой" о дружбе и любви.