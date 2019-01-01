Обрушение моста в парке Горького попало на видео
1 января 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Обрушение деревянного моста в парке Горького в Москве попало на видео. Люди упали с высоты несколько метров на других людей. В результате инцидента пострадали 13 человек. Серьезных травм у пострадавших не диагностировано.
Медики мгновенно пришли на помощь пострадавшим. Инцидент произошел в первые минуты 2019 года. Руководство парка уже принесло извинения пострадавшим. Московский градоначальник пообещал установить причину обрушения моста.
Каток работает в штатном режиме. Правила нахождения на мосте будут скорректированы.