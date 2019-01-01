Три маленьких мальчика и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске

Страшная трагедия произошла в первый день нового года в городе Орск Оренбургской области. В результате пожара в жилом доме на улице Щедрина погибли сразу семь человек - целая семья с маленькими детьми и их гости.

При разборе завалов пожарные обнаружили тела троих детей и четверых взрослых. По данным СКР, обнаружены тела хозяина дома и его супруги, их троих сыновей — четырех, шести лет и пяти месяцев, и двоих гостей: мужчины и женщины.

По данному факту уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", - передает RT.

По версии следствия, возгорание произошло 1 января около 8:00. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания.