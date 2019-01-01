Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске из-за врыва в жилом доме в Магнитогорске. На данный момент известно о восьми жертвах обрушения секции многоквартирного дома. 2 января из-за взрыва в Магнитогорске объявлен днем траура в Челябинской области

Под завалами находятся более 30 человек. Спасатели работают круглосуточно. Взрыв в жилом доме произошел 31 декабря утром. Глава Челябинской области Борис Дубровский сразу сообщил от инциденте Владимиру Путину. Президент срочно вылетал в Магнитогорск и провел совещание.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем всё для того, чтобы им помочь и поддержать", - сказал Путин, начиная совещание в оперативном штабе совещание с участием руководства МЧС, Минздрава, Челябинской области и Уральского федерального округа. Глава государства осмотрел место трагедии. По указанию Президента создана правительственная комиссия по ликвидации последствий взрыва.

Владимир Путин также посетил больницу, где находятся пострадавшие. Он побеседовал с подростком Сергеем Гавриловым, которого спасатели извлекли из-под завалов.