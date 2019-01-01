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2 января из-за взрыва в Магнитогорске объявлен днем траура в Челябинской области
1 января 2019, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января 2019 года день траура по погибшим от взрыва в Магнитогорске. По последней информации на утро 1 января, из под завалов рухнувшего дома извлекли восемь погибших людей.
"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области",- сообщили власти Челябинской области.
Трагедия произошла ранним утром 31 декабря. В Магнитогорск прилетал Владимир Путин. Президент России выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал всем пострадавшим сделать всё для того, чтобы помочь и поддержать.
2 января в Челябинской области будут приспущены государственные флаги и флаги области, отменены все развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.
Глава региона определил размер компенсаций на погребение погибших и поддержку пострадавших. По 25 тысяч рублей будет дополнительно выделено из бюджета на организацию похорон. Вместе с гарантированным федеральным пособием размер поддержки составит 31,5 тысячи рублей на человека.
Жителям, чьи квартиры пострадали от взрыва, до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлено на выбор бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.
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