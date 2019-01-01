О важных изменениях для россиян с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года в жизни россиян начнутся важные изменения. О вступлении в действие пенсионного законодательства, согласно которому возраст выхода не пенсию повышен, помнят все. C 1 января вступил в силу закон об изменении пенсионного возраста

С начала года повышается НДС — с 18 до 20 процента. Ставка для товаров социального назначения (продовольственные товары, медикаменты, детские товары, печатная и книжная продукция, связанная с культурой и образованием) остается на прежнем уровне и составит 10%, - напоминает URA.RU. По данным министерства финансов, повышение ставки НДС позволит привлечь в бюджет 630 миллиардов рублей в год.

На 2,7 тысяч рублей за тонну вырастут акцизы на бензин — до 11,9 тысяч рублей и на 3,7 тысяч за тонну — на дизельное топливо.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что из-за повышения НДС и ожидаемой инфляции в 5-6%, цены на бензин теперь могут вырасти на 8%.

В Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области вводится налог для самозанятых. Самозанятые россияне должны будут выплачивать государству 4% от суммы дохода, полученном при работе на физические лица и 6% при оказании услуг юридическим лицам или ИП.

С 1 января в Петербурге вводится туристический сбор.

С 1 января вступает в силу новый закон для дачников.