C 1 января вступил в силу закон об изменении пенсионного возраста

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон об изменении пенсионного возраста. Пенсионный возраст повышен с 55 лет до 56 для женщин и с 60 лет до 61 года для мужчин. Как начнутся изменения повышения пенсионного возраста с 1 января 2019 года

Увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин будет проходить постепенно, - сообщалось на сайте argumenti.ru. Россиянам - женщинам 1964 и 1065 г.р. и мужчинам 1959 и 1060 г.р., которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года (2019 и 2020), установлена особая льгота, они могут оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Например, если гражданин по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, он сможет оформить пенсию в июле 2019 года.

Для более чем 30 категорий работников ничего не меняется - они смогут выходить на страховую пенсию досрочно, и в том же возрасте, что и прежде.

Но получить ее люди этих профессий смогут через несколько лет после выработки специального стажа.

Для многодетных матерей: женщины, у кого трое детей, смогут выходить на пенсию на три года раньше нового, то есть повышенного пенсионного возраста (в 2019 году, значит - в 53 года), а те, у кого четверо - на четыре года раньше нового пенсионного возраста. При условии, если у женщины есть страховой стаж не менее 15 лет.