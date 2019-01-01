Новогоднее обращение к россиянам Владимира Путина

Новогоднее обращение к россиянам президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Прздравляя жителей России с Новым годом, российский лидер коротко подвел итоги: "Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее...".

По словам Путина, россиянам "предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России...почувствовал перемены к лучшему".

"Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплочённой, единой, сильной командой", - подчеркнул он.