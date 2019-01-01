Появились подробности об инциденте в Парке Горького в Москве

Появились подробности об инциденте в новогоднюю ночь в Парке Горького в Москве. СМИ написали об обрушении моста в парке в центре столицы и о нескольких пострадавших при этом.

Представитель отдела Парка Горького по связям с общественностью Ирина Мустафина сразу после инцидента рассказала, что в парке обвалился мост, который находится над катком, и люди, которые были на мосту, упали на людей, которые были на катке, - передало агентство "Москва". В мэрии уточнили, что за медицинской помощью обратились 13 человек. Тяжелых пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью написал в Твиттер: "На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся".

По данным мэрии, в результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь. Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста в Парке Горького.

Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме.