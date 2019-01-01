МЧС: на утро 1 января известно о семи погибших в Магнитогорске

В МЧС сообщили информацию о погибших в результате ЧП в жилом многоквартирном деме в Магнитогорске Челябинской области. На 7 часов утра (мск) 1 января 2019 года известно о семи погибших. Детей среди них нет.

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли, пять – спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Под завалами могут оставаться 37 человек, - передает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

В последний день прошлого года в Магнитогорске ранним утром обрушилась секция жилого многоквартирного дома. По предварительной информации, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Полностью обрушился один из подъездов.

В Магнитогорск прилетал Владимир Путин и провел оперативное совещание. Президент навестил в больнице пострадавших.

В городе развернут оперативный штаб, руководит которым губернатор Челябинской области Борис Дубровский.