МЧС: на утро 1 января известно о семи погибших в Магнитогорске
1 января 2019, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС сообщили информацию о погибших в результате ЧП в жилом многоквартирном деме в Магнитогорске Челябинской области. На 7 часов утра (мск) 1 января 2019 года известно о семи погибших. Детей среди них нет.
С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли, пять – спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в больницы.
Под завалами могут оставаться 37 человек, - передает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
В последний день прошлого года в Магнитогорске ранним утром обрушилась секция жилого многоквартирного дома. По предварительной информации, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Полностью обрушился один из подъездов.
В Магнитогорск прилетал Владимир Путин и провел оперативное совещание. Президент навестил в больнице пострадавших.
В городе развернут оперативный штаб, руководит которым губернатор Челябинской области Борис Дубровский.