В списке людей, которые могут оставаться под завалами в Магнитогорске, есть дети

Пропавшими после взрыва газа в доме Магнитогорска числятся 35 человек, в том числе семеро детей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что среди них - семь детей.

МЧС России опубликовало список жителей обрушившегося из-за врыва газа подъезда жилого дома в Магнитогорске, о судьбе которых ничего не известно. Они могут быть как под завалами, но могут находиться у родственников.

Ранее сообщалось, что неизвестна судьба 68 жителей дома. Но часть граждан вышла на связь со спасателям, - сообщает издание znak.com.

Прибывшему в Магнитогорск президенту РФ Владимиру Путину доложили, что в доме, в котором произошел взры в газа, прописано 1300 человек, из 12 подъездов в наиболее сложной ситуации оказались 6, 7 и 8 подъезды.

На данный момент известно о четырех погибших. Трое пострадавших госпитализированы.