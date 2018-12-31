//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах
- Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой
- Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе
- Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В списке людей, которые могут оставаться под завалами в Магнитогорске, есть дети
31 декабря 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Пропавшими после взрыва газа в доме Магнитогорска числятся 35 человек, в том числе семеро детей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что среди них - семь детей.
МЧС России опубликовало список жителей обрушившегося из-за врыва газа подъезда жилого дома в Магнитогорске, о судьбе которых ничего не известно. Они могут быть как под завалами, но могут находиться у родственников.
Ранее сообщалось, что неизвестна судьба 68 жителей дома. Но часть граждан вышла на связь со спасателям, - сообщает издание znak.com.
Прибывшему в Магнитогорск президенту РФ Владимиру Путину доложили, что в доме, в котором произошел взры в газа, прописано 1300 человек, из 12 подъездов в наиболее сложной ситуации оказались 6, 7 и 8 подъезды.
На данный момент известно о четырех погибших. Трое пострадавших госпитализированы.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске
//Общество
В России законно увеличен срок временного пребывания украинцев из ДНР и ЛНР
//Новости МирТесен
//В мире
Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали
Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой
//Общество
Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны
//Новости партнеров
//Общество
Найдено тело девушки, убитой попутчиком, найденным через BlaBlaCar
//Общество
Датчики в стене между Украиной и Россией настроены на движение и вибрацию
Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей
В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США
//Новости СМИ2
//В мире
В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске
//Общество
В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности
//Наука
//Общество
//Наука
Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах
После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявили режим ЧС
//В мире
Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности
//В мире
//В мире
В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие
//В мире
ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки
//Общество
//Общество
Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам
//Общество
В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной
//В мире
Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России