Найдено тело девушки, убитой попутчиком, найденным через BlaBlaCar

В Серпуховском районе Московской области найдено тело 29-летней девушки, директора Burger King Ирины Ахматовой пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика.

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве бизнес леди ранее дал признательные показания и указал место, где его оставил тело убитой женщины.

Ирина Ахматова, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личном автомобиле "Ауди" пропала 23 декабря. По данным следствия, у метро на юге Москвы в машину сел попутчик, нашедшийся через сервис BlaBlaCar, они поехали в сторону Тулы. Сигнал телефона женщины вскоре пропал в районе Подольска.

Злодей был задержан в городе Гороховец Владимирской области. Ведется расследование уголовного дела.