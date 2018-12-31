Датчики в стене между Украиной и Россией настроены на движение и вибрацию

Конструкция, высотой 2 метра 10 сантиметров была возведена в рекордный срок, а технические объекты прослужат 30 лет, пишут





«Аргументы недели-Крым».

«Стену», которую правильнее назвать «высокий забор с колючей проволокой», протянули на 60 километров, отгородив Крым от соседа. Официально работы выполняли российские пограничники, хотя есть информация, что к работам привлекали вольнонаемных украинцев.

На протяжении всей «стены» установлены сотни скрытых и видимых датчиков. Одни настроены на движение, другие на вибрацию.