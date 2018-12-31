В России законно увеличен срок временного пребывания украинцев из ДНР и ЛНР

В России до 180 суток увеличен срок временного пребывания украинцев, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Правительственное постановлении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится: "Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".

Ранее срок временного пребывания в России иностранцев, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, не мог превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с законодательством.

При этом непрерывный срок временного пребывания в России указанного иностранца не может превышать 90 дней.