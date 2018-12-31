Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Урале
31 декабря 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провёл оперативное совещание. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом многоквартирном доме.
Путин подчеркнул, что к работе в правкомиссии будут подключены все необходимые ведомства. В Магнитогорск прибыли и приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава России Вероника Скворцова, губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
В Магнитогорск прибыл и глава СКР Александр Бастрыкин.