Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Урале

Президент РФ Владимир Путин по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провёл оперативное совещание. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Путин подчеркнул, что к работе в правкомиссии будут подключены все необходимые ведомства. В Магнитогорск прибыли и приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава России Вероника Скворцова, губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Магнитогорск прибыл и глава СКР Александр Бастрыкин.