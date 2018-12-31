Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

В ближайшие часы россияне начнут отмечать Новый год. Далеко не все могут отказаться от алкогольных напитков в новогоднюю ночь. Медики предупреждают, что самое распространенное заболевание, которое диагностируют бригады "скорой" - панкреатит. Поджелудочная железа не выдерживает переизбыток алкоголя и еды, а особенного, когда спиртное закусывают неподходящими продуктами.

Медики не рекомендуют закусывать горячительные напитки шоколадом.Реакцией организма на сочетание алкоголя с шоколадом может стать панкреатит.

Не подходят для закуски и помидоры. Органические кислоты помидора в сочетании с алкоголем оказывают раздражающее воздействие на стенки желудка. Это может привести к расстройству пищеварительной системы, - сообщает РБК.

1 января многие потянутся за чашечкой кофе. День не должен начинаться с кофе в сочетании с крепким алкоголем. Сочетание кофе и алкоголя вредно для сердца.

Главная опасность сочетания энергетических напитков с алкоголем в том, что маскируется настоящая степень опьянения. Это происходит из-за того, что энергетики и алкоголь оказывают противоположное действие на нервную систему человека.

Большинство энергетических напитков газированные, соответственно, алкоголь поступит в кровь быстрее обычного. Не полезно.

Не подходят для закуски десерты и сладости.Фруктоза и глюкоза перерабатываются в жир, и этот метаболический эффект подобен тому, который печени наносит алкоголь.

Закусывать крепкий алкоголь солеными огурчиками, помидорчиками и капусткой не рекомендуется, так как они тормозят процесс распада алкоголя. Почки и печень получат огромную нагрузку. Исключить. Не подходит для закуски слишком острая пища.

Сочетание алкоголя с жирным жареным мясом (шашлыком) дает двойную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень. Допустимо для закуски только постное мясо или рыба.