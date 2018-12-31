Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Магнитогорск, в котором 31 декабря утром в жилом доме произошел взрыв газа. Глава государства у вылетел к месту трагедии из Сочи, передает со ссылкой на собственные источники «URA.RU».

Взрыв бытового газа произошел в 6 часов 02 минуты в девятиэтажном доме № 164 на проспекте Карла Маркса, обрушился один из подъездов. Путину сразу же доложили о трагедии в Челябинской области. Глава государства связался с губернатором. В Магнитогорске организована работа оперативного штаба, ей руководит Борис Дубровский. В Магнитогорск уже прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Разбор завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске будет вестиcь круглосуточно. На месте взрыва работают более 1300 человек и 200 единиц техники (в том числе — краны, погрузчики и самосвалы). Для тех, кто остался без жилья, организованы два пункта временного размещения (вместимостью 1450 человек).

На данный момент известно о четырех погибших людях.