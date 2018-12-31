Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Посол Британии в России Лори Бристоу поздравил граждан РФ с наступающим Новым годом на русском языке. Дипломат пообещал превратить "вызовы" в отношениях двух стран в возможности для укрепления связей.

Бристоу отметил, что уходящий 2018 год был весьма непростым для российско-британских политических отношений, однако у двух стран очень много общего в областях традиций, истории и культуры. Именно поэтому Лондон хочет, чтобы отношения с Москвой были основаны на взаимоуважении и честном сотрудничестве.