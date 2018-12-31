В Крыму в торговых центрах - аншлаг

Предпраздничная суета – необходимость закончить приготовления к самому яркому празднику года – закономерно приводит к бытовым сложностям, пишут «Аргументы недели-Крым».

Жители Симферополя в социальных сетях отмечают беспрецедентно большое количество автомобилей на стоянках возле торговых центров. Отдельно отмечают, что торговые центры являются вдобавок и центрами развлечений, где, накануне празднования Нового года, люди проводят по нескольку часов кряду.

«Подъехали к торговому центру, а стоянка закрыта. Охранник сообщил, что мест нет. Ничего себе, а все говорят, что денег нет у людей!», - написала одна жительниц крымской столицы.