На первый день нового года в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию утром в понедельник, 31 декабря, предоставили специалисты Гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что степень интенсивности опасных явлений будет "желтой" из-за очень сильного ветра в столице, передает

Синоптики также отмечают, что во вторник, 1 января, в Москве и Подмосковье будет довольно облачно. Кроме того, ожидается небольшой снег, а местами будут зафиксированы метель и гололедица. Температура воздуха в первый день 2019 года может достигнуть минус 5 градусов.