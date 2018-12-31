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В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

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В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

31 декабря 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности
фото: globallookpress.com
На первый день нового года в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию утром в понедельник, 31 декабря, предоставили специалисты Гидрометцентра.
 
Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники

Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники

 
В ведомстве уточнили, что степень интенсивности опасных явлений будет "желтой" из-за очень сильного ветра в столице, передает
РИА "Новости".
 
Синоптики также отмечают, что во вторник, 1 января, в Москве и Подмосковье будет довольно облачно. Кроме того, ожидается небольшой снег, а местами будут зафиксированы метель и гололедица. Температура воздуха в первый день 2019 года может достигнуть минус 5 градусов.

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Под завалами дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря ранним утром произошел взрыв бытового газа, могут находиться десятки людей. Пока неизвестна судьба 38 человек, прописанных в разрушенных взрывом квартирах.

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Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

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В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

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В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

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Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

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После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

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В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

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Скончался кинорежиссер Ринго Лэм

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Посетители и персонал торгово-развлекательного центра «Мега» в подмосковных Химках эвакуированы из-за подозрительного бесхозного предмета. Здание обследуют кинологи со служебными собаками.

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