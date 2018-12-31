Видеоинтервью главного редактора «АН» Андрея Угланова с академиком РАН, генеральным конструктором знаменитого института «Теплотехника» Героем Труда России и отцом грозной «Булавы» Юрием Соломоновым смотрите на Youtube канале За углом

В сообщении подчеркивается, что это абсолютно новая разработка, которая является полностью российской. Уточняется также, что башня Т-14 необитаема, а экипаж танка располагается в бронированной капсуле, которая отделена от боекомплекта, передает РИА "Новости".

Отмечается, что "Армата" был создан для ведения боя практически в соприкосновении с врагом, а также для осуществления поддержки наступления мотострелковых подразделений.