Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара утром в понедельник, 31 декабря, оценил открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы "Таврида".

По словам политика, 2018 год был ознаменован созданием целого ряда уникальных инфраструктурных объектов. В частности, в уходящем году были открыты новый аэропорт и автодорожная часть моста через Керченский пролив. В конце года также удалось открыть участок трассы "Таврида", которая является для Крыма настоящей "дорогой жизни".