Ушел из жизни замглавы Минтранса РФ

Соболезнования родственникам и близким людям Аристова уже выразил руководитель Министерства транспорта России Евгений Дитрих.

Известно, что прощание с Сергеем Аристовым состоится 2 января будущего. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.