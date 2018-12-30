Спецрейс доставил тридцать детей из Ирака в Россию

В московском аэропорту Жуковский приземлился Ил-76, доставивший спецрейсом в Россию тридцать детей из Ирака, чьих матерей иракские власти обвиняют в пособничестве террористическим группировкам.

«Борт приземлился в 20.27 без происшествий. Детей встречают пять машин скорой помощи, МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф», - сообщил представитель аэропорта Жуковский.

Российских детей, вывезенных из Ирака, сопровождали российский детский омбудсмен Анна Кузнецова и представитель главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби.

После нахождения в иракских тюрьмах состояние здоровья многих детей вызывает опасения. Поэтому дети в ближайшее время будут отправлены в научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского для прохождения обследования и реабилитации, сообщает РИА Новости.