Астрологи рассказали, какие сферы жизни будут успешными в год Свиньи

Символом наступающего Нового года является Желтая Земляная Свинья (или Кабан, кому как больше нравится). Астрологи рассказали, успех в каких сферах жизни сулит нам наступающий 2019 год.

Земля символизирует плодородие и богатство. Желтый – цвет Солнца, сулит успех в делах. А Свинья обещает создание крепкой, плодовитой семьи, расшифровали символ наступающего года астрологи. С другой стороны, год Свиньи является замыкающим в двенадцатилетнем цикле китайского календаря и подводит итоги всего цикла. Так что он будет довольно противоречивым.

Успех, рост и продвижение ждут тех, кто упорно трудился в предыдущие годы и продолжает добиваться своих целей. А вот любителям «витать в облаках» лучше бы «приземлиться» и взяться за ум, чтобы не потерпеть полный крах, советуют эксперты по гороскопам.

Это лучший год для создания крепкой семьи с большим количеством детей, уверены астрологи. Но, конечно, Свинья не гарантирует, что семейная жизнь будет безоблачной и вы никогда не разведетесь. Поэтому выбирать спутника жизни нужно тщательно.

Здоровье в следующем году также не доставит особых хлопот тем, кто ведет разумный образ жизни и следит за своим состоянием, передает прогноз экспертов «МК».