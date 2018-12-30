Побережье острова Итуруп завалило селедкой иваси

На курильском острове Итуруп произошел массовый выброс сельди иваси на берег. Местные жители запечатлели побережье острова, усыпанное десятками тысяч блестящих, серебристых тушек селедки.

Ночью и утром 29 декабря сельдь иваси массово выбросилась на побережье курильского острова Итуруп. В ролике, снятом одним из местных жителей, побережье просто усыпано рыбой. При этом некоторые из местных ходят по берегу с пакетами, в которые собирают улов.

Автор ролика отметил, что на момент съемки на побережье дул сильный ветер – до 30 метров в секунду. Осталось, однако, неясным, как ветер мог повлиять на массовый выброс сельди иваси, и была ли рыба живой или дохлой к этому моменту.