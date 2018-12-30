//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка
- Борисов вынудил Татьяну признаться, любит ли она Петросяна
- Поклонники не узнали Лолиту без макияжа
- Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной
30 декабря 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной. Авто съехало с подпорок и зажало ремонтника кабиной, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как рассказали в пресс-службе МЧС Крыма, это случилось в пятницу днем, в 11:24. Как удалось выяснить спасателям, находившийся на подпорках грузовой автомобиль FAW с поднятой кабиной, скатился вниз и придавил мужчину.
Сотрудники «Крым-Спас» совместно с МЧС доставали пострадавшего. Пришлось использовать бензорез и гидравлическую технику, а затем снять радиатор, чтобы помочь слесарю. Пострадавшего 25-летнего горожанина с различными травмами передали медикам.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров
//В мире
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения для ВСУ
//Новости МирТесен
//Общество
//В мире
ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки
//Новости партнеров
//В мире
Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России
//В мире
Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России
//Новости СМИ2
//Здоровье
Отказ от завтрака повышает риск инсульта, выяснили японские ученые
//Общество
//live
Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!
//В мире
//В мире
Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления
//Политика
Путин: отношения РФ и США являются важным фактором стратегической стабильности
//В мире
//Политика
Путин не поздравил с Новым годом Порошенко и нового президента Грузии
//Общество
Жительница Башкирии лишила своих детей жизни и попыталась сжечь дом
//Общество
Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский
//Общество
Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники
Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
//В мире
//В мире
Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit