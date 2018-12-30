В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной. Авто съехало с подпорок и зажало ремонтника кабиной, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказали в пресс-службе МЧС Крыма, это случилось в пятницу днем, в 11:24. Как удалось выяснить спасателям, находившийся на подпорках грузовой автомобиль FAW с поднятой кабиной, скатился вниз и придавил мужчину.

Сотрудники «Крым-Спас» совместно с МЧС доставали пострадавшего. Пришлось использовать бензорез и гидравлическую технику, а затем снять радиатор, чтобы помочь слесарю. Пострадавшего 25-летнего горожанина с различными травмами передали медикам.