Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам

Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.

Некоторое время назад Алексею Гуськову не разрешили въезд на Украину, когда он поехал на похороны матери. Причиной такого решения украинских властей стало то, что артист открыто поддержал присоединение Крыма к РФ.

Алексей Гуськов рассказал в интервью на одном из Youtube-каналов, что, когда он жил в Киеве, его соседи и не думали скрывать свои антироссийские взгляды и настроения. «Никогда мы не были братскими народами», - считает артист.

Алексей Гуськов – советский и российский актер театра и кино, продюсер. Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.