//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка
- Борисов вынудил Татьяну признаться, любит ли она Петросяна
- Поклонники не узнали Лолиту без макияжа
- Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам
30 декабря 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.
Некоторое время назад Алексею Гуськову не разрешили въезд на Украину, когда он поехал на похороны матери. Причиной такого решения украинских властей стало то, что артист открыто поддержал присоединение Крыма к РФ.
Алексей Гуськов рассказал в интервью на одном из Youtube-каналов, что, когда он жил в Киеве, его соседи и не думали скрывать свои антироссийские взгляды и настроения. «Никогда мы не были братскими народами», - считает артист.
Алексей Гуськов – советский и российский актер театра и кино, продюсер. Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров
//В мире
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения для ВСУ
//Новости МирТесен
//Общество
//В мире
ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки
//Новости партнеров
//В мире
Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России
//В мире
Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России
//Новости СМИ2
//Здоровье
Отказ от завтрака повышает риск инсульта, выяснили японские ученые
//Общество
//live
Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!
//В мире
//В мире
Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления
//Политика
Путин: отношения РФ и США являются важным фактором стратегической стабильности
//В мире
//Политика
Путин не поздравил с Новым годом Порошенко и нового президента Грузии
//Общество
Жительница Башкирии лишила своих детей жизни и попыталась сжечь дом
//Общество
Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский
//Общество
Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники
Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
//В мире
//В мире
Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit